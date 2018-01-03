405 مليارات دولار العقود المتداولة في «دبي للذهب والسلع»

دبي (الاتحاد)

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، 17.439.658 عقد بقيمة 405 مليارات دولار خلال العام الماضي.

بلغ حجم تداول العقد الآجل لذهب شنغهاي من بورصة دبي للذهب والسلع 34.518 عقد، بلغ حجم تداول فروقات التقويم 1.658.019، فيما بلغ حجم التداول على 54 فئة من العقود الآجلة لأسهم مفردة هندية 1.353.725 عقد.

سجل يوم 27 سبتمبر أعلى مستوى تداول يومي في عام 2017 بواقع 202.571 عقد، بينما سجل شهر نوفمبر 2017 أعلى مستوى تداول شهري بواقع 2.078.754 عقد.

وكانت فئات الأصول أداءً في 2017 هي محفظة مجموعة العملات الرئيسة الست G6، والتي ارتفعت بنسبة 85%، وتم إطلاق العقد الآجل لذهب شنغهاي، وفروقات التقويم، ومجموعة إضافية من العقود الآجلة لأسهم مفردة هندية.