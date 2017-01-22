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للتعاون في مجالات التنمية والأنشطة المعرفية والتدريب

«الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل بينهما في مجالات التنمية الثقافية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب والتثقيف التي تقدمها الهيئة والمؤسسة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بحسب بيان أمس.

وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وعن المؤسسة جمال بن حويرب العضو المنتدب.

يأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير أسس التعاون المتبادل بينهما لأجل المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية ذات الصلة بكل منهما، وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، وإيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين يساهم في التنمية المحلية.

وعقب التوقيع على المذكرة، أشاد عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة بدور مؤسسة محمد بن راشد في دعم الأنشطة المعرفية، ومجالات البحث والتطوير، والنشر والترجمة، وتنمية الثقافة العامة، وإطلاق الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم، وإعداد وصقل جيل الشباب.

وأوضح أن المذكرة تحدد أطر التعاون بين الهيئة والمؤسسة في مجال تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية. كما تتيح المذكرة الفرصة للمشاركة والتعاون فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وورش العمل، وكذلك والاستفادة من التسهيلات والخصومات التي يوفرها كل من الطرفين. ... المزيد
     
 

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