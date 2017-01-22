«الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل بينهما في مجالات التنمية الثقافية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب والتثقيف التي تقدمها الهيئة والمؤسسة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بحسب بيان أمس.

وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وعن المؤسسة جمال بن حويرب العضو المنتدب.

يأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير أسس التعاون المتبادل بينهما لأجل المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية ذات الصلة بكل منهما، وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، وإيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين يساهم في التنمية المحلية.

وعقب التوقيع على المذكرة، أشاد عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة بدور مؤسسة محمد بن راشد في دعم الأنشطة المعرفية، ومجالات البحث والتطوير، والنشر والترجمة، وتنمية الثقافة العامة، وإطلاق الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم، وإعداد وصقل جيل الشباب.