«الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل بينهما في مجالات التنمية الثقافية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب والتثقيف التي تقدمها الهيئة والمؤسسة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بحسب بيان أمس.
وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وعن المؤسسة جمال بن حويرب العضو المنتدب.
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وعقب التوقيع على المذكرة، أشاد عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة بدور مؤسسة محمد بن راشد في دعم الأنشطة المعرفية، ومجالات البحث والتطوير، والنشر والترجمة، وتنمية الثقافة العامة، وإطلاق الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم، وإعداد وصقل جيل الشباب.
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