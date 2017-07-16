نمو سريع لاقتصاد المشاركة في الصين

شنغهاي (أ ف ب)

يمكنكم استئجار مظلة أو دراجة كهربائية أو حقيبة يدوية فاخرة إن طاب لكم ذلك في الصين، حيث تنتشر تطبيقات للأجهزة المحمولة تجعل البلاد رائدة في ما يعرف بـ«اقتصاد المشاركة».

ولا يميل المستهلكون الصينيون عادة إلى اقتناء مشتريات جديدة لأسباب ذات صلة بالمكانة الاجتماعية غير أن تبسيط عمليات الدفع بوساطة الهواتف الذكية في الصين التي تقدمت على الغرب في هذا المجال، ساهم في ازدهار ظاهرة «استئجار السلع المستخدمة». وقدرت سوق المشاركة الصينية بحوالي 3450 مليار يوان (509 مليارات دولار) سنة 2016، وفق أرقام الحكومة.

ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 40% خلال السنوات المقبلة، بحسب التقديرات الرسمية، خصوصاً بفضل السلطات العامة التي تواظب على دعم رافعة النمو هذه في وقت يشارف فيه الاقتصاد الصيني التخمة.

في مدينة شنغهاي المالية الكبرى (شرق)، تقر كلير فيكتوريا بأنها تستعين بمجموعة من السلع المتوفرة للإيجار، من دراجات هوائية وسيارات وأماكن للعمل التشاركي.