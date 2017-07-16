33٪ إيرادات «أراضي دبي» من «أمين التسجيل» في 2016

دبي (الاتحاد)

بلغت نسبة مساهمة «أمين التسجيل العقاري» من إجمالي إيرادات دائرة الأراضي والأملاك في دبي في العام 2015 ما يقارب 23%، ‬لكنها ‬ارتفعت ‬في ‬العام ‬الماضي ‬2016 ‬لتسجل ‬33%، ‬ما ‬يعني ‬نجاح ‬هذه ‬التجربة، ‬والزيادة ‬التدريجية ‬المستمرة ‬في ‬إقبال ‬المتعاملين ‬عليها، ‬لما ‬توفره ‬لهم ‬من ‬خدمات ‬مريحة، ‬ووفق ‬أعلى ‬المعايير ‬المطلوبة، بحسب بيان أمس.

وقال سعد عبد الله الحمادي، مدير أول إدارة الشؤون المالية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مكاتب أمناء التسجيل العقاري تلعب دورًا مهمًا في تحقيق رؤيتها المتمثلة في دعم مكانة دبي، وجعلها الوجهة العقارية الأولى في الابتكار والسعادة والثقة.

وأضاف أن إطلاق فكرة «أمين التسجيل العقاري» ساعدت أراضي دبي على تحقيق توفير سنوي يصل إلى قرابة 45 مليون درهم، من خلال 18 مكتبًا منتشرة في جميع أنحاء دبي.

وتابع الحمادي، «تعتمد مكاتب أمناء التسجيل على الموظفين المواطنين، في حين تتحمل المكاتب ذاتها جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة على أصحاب المكاتب. وبلغت نسبة خفض تكلفة الاجراء في خدمات البيع 53%، ولخدمات الرهن 68% وخدمة فك الرهن 78%. ومن أهم ما تمتاز به هذه المكاتب، تقديم الخدمات للمراجعين لفترات طويلة بعد ساعات الدوام الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لضمان المزيد من المرونة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم».

من جهته، قال سعيد الخصيبي مدير المتابعة في قسم أمناء التسجيل العقاري في إدارة خدمات التسجيل العقاري في أراضي دبي: «كان الهدف من إطلاق فكرة أمين التسجيل، استحداث نظام يتيح لعدد من المكاتب المعتمدة لدى أراضي دبي للقيام بتسجيل الإجراءات العقارية الرئيسية، وذلك من خلال مواقع وفروع متعددة تعمل خارج ساعات وأيام عمل الدائرة».

وأضاف «لقد ساعد النظام بالفعل في توفير خدمات التسجيل العقاري على نطاق أوسع في إمارة دبي، وأسهم في زيادة سرعة وفعالية إتمام الإجراءات للمستثمرين، من دون الحاجة إلى حجز المواعيد، والانتظار في مقر الدائرة».

موضحاً أن أهم الفوائد التي يحققها النظام، رفع مستوى الخدمة المقدمة لمتعاملي دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وتوفير أهم الإجراءات العقارية خارج أوقات وأيام عمل الدائرة في أماكن متعددة بدبي. ‬ونتيجة ‬لذلك، ‬ساعد ‬النظام ‬في ‬تخفيف ‬العبء ‬على ‬موظفي ‬الدائرة، ‬وزاد ‬سرعة ‬إنجاز ‬المعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام أمين التسجيل يوفر خدمات تسجيل إجراءات البيع والرهن والإجارة المنتهية بالتملك و إجراءات أخرى للدائرة، حيث يقوم أمين التسجيل بإدخال بيانات الإجراء، وإصدار العقود الأولية، وإرسال الإجراء للدائرة، مُلحقاً بأصول الوثائق المطلوبة.