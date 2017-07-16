أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، اتفاقيتي تعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع بشأن شهادات المطابقة لخدمات الأفراد العاملين لدى الشركات العاملة في مجال التوصيلات الكهربائية الداخلية وشهادات المطابقة لمعدات الجهد الكهربائي المنخفض، حسب بيان أمس.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تطبيق برامج المطابقة الصادرة من قبل المجلس في مجال التوصيلات الكهربائية بما يتوافق مع النظم الصادرة في هذا الصدد وبما يلبي متطلبات السوق واحتياجاته، وستساهم الاتفاقية في تحسين مستويات جودة الخدمات المقدمة من الأفراد العاملين في هذا المجال وبيان كفاءة منتجات التوصيلات الكهربائية الداخلية واستخدامها الآمن في شبكات التوصيل الكهربائية.

وقع الاتفاقية عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، وعن شركة أبوظبي للتوزيع سعيد محمد السويدي، مدير عام الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وقال الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: إن المجلس يسعى من خلال وضع برامج المطابقة إلى تحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق جودة الخدمات والمنتجات وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية وبما يتماشى مع دوره الرئيس في تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي وتحقيق الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد قوي وتنافسي يعتمد أعلى المعايير والمواصفات.

وقال سعيد السويدي: «إن إصدار شهادات مطابقة للمؤسسات والأفراد العاملين في مجال التوصيلات الداخلية والأجهزة والمعدات المستخدمة فيها يُساهم، بلا شك، في تنظيم وتطوير قطاع المياه والكهرباء والحد من المخاطر على الأرواح والممتلكات والأضرار الاقتصادية المرتبطة بذلك، والتي قد تقع بسبب عدم توفر معايير جودة والسلامة في هذه التوصيلات وعدم مطابقتها المواصفات العالمية والوطنية».