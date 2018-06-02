ترامب يؤكد انعقاد القمة مع كيم في سنغافورة في 12 يونيو

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون ستعقد كما كان مخططا لها في 12 يونيو فى سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة مع موفد رفيع المستوى من بيونج يانج.

وفي حين أقر ترامب بأن التعامل مع كوريا الشمالية «سيشكل مسارا ناجحا» في نهاية المطاف. تابع أن رسالة كيم التي سلمها الموفد كيم يونج شول «لطيفة جدا» و «مثيرة جدا للاهتمام» دون أن يكشف عن محتواها. وأعلن ترامب أنه لن تفرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض «أعتقد أنها ستكون عملية ناجحة للغاية في النهاية».

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت كيم يونج شول، الذي عمل في السابق حارسا شخصيا للزعيم الراحل كيم يونج إيل والد الزعيم الحالي، على قائمة سوداء لمنعه من دخول الولايات المتحدة، بسبب دوره في المؤسسة العسكرية في بلاده.

وكيم يونج شول هو أرفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما، ومن المقرر أن يلتقي أيضا للمرة الثالثة في ثلاثة أيام وزير الخارجية مايك بومبيو بعد محادثاتهما الأربعاء والخميس في نيويورك والتي أتاحت وفق الأميركيين إحراز «تقدم فعلي» نحو انعقاد القمة.