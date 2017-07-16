دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين نظام التخطيط المالي وإعداد الميزانية الاتحادية الإلكترونية «هايبيريون» ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، الذي يهدف إلى تطوير التخطيط المالي والتوقعات النقدية، وأتمتة الموازنة الاتحادية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، حسب بيان أمس.

كما أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروع مجموعات الأعمال المتعددة، الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية، والذي يتيح للوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»، والنظام المالي الاتحادي، المرونة في تطبيق لوائح وقوانين وتشريعات الموارد البشرية والأنظمة المالية للكوادر الخاصة بها.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، على أهمية مشروعي الربط الإلكتروني بين النظامين، ومشروع مجموعات الأعمال المتعددة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني سيسهم في تطوير عملية التخطيط المالي والتوقعات النقدية، وأتمتة الموازنة الاتحادية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. وقال إن مشروع الربط الإلكتروني، الذي تستفيد منه 39 وزارة وجهة اتحادية مشغلة لنظام «بياناتي» يسهم في تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لجهة استشراف المستقبل، وتسريع وتيرة التحول الإلكتروني والذكي في كل المؤسسات الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز المكانة الريادية للدولة في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وذكر الخوري، أن المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني تضمنت توفير البيانات المطلوبة، لإعداد ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية الخاصة بالتعيينات والترقيات في نظام هايبيريون تلقائياً من نظام «بياناتي»، بحيث يتم سحب المعلومات اللازمة من «بياناتي» والخاصة بأعداد الموظفين الحتميين وبعض البيانات الأخرى المتعلقة بكل موظف مثل الدرجات والمسميات الوظيفية والوحدات التنظيمية التي يتبع لها، وإدخالها آلياً في نظام الهايبيريون، ومن ثم معالجتها واستخدامها في مرحلة إعداد الميزانية الخاصة، الأمر الذي كان له كبير الأثر في تقليل المدة الزمنية والجهد المبذول في إعداد الميزانية، فضلاً عن دعم متخذي القرار في الدولة.