موقع أميركي: أنفاق للبوليساريو في المغرب بدعم ميليشيا حزب الله

الرباط (مواقع اخبارية)

بث موقع «Vice Media» الأميركي، مقطع فيديو لأنفاق جبهة بوليساريو وراء خط الدفاع المغربي، في المنطقة العازلة، بعد أيام قليلة من اتهام الحكومة المغربية حزب الله في التورط في دعم الجبهة الانفصالية برعاية إيرانية مباشرة بالسلاح وبخبراء الأنفاق، وفقاً لتقرير نشره أمس، موقع (24) الإخباري يكشف المقطع الأنشطة العسكرية في المنطقة العازلة لجبهة بوليساريو بدعم إيراني.

وفي الفيديو الذي نقله الموقع المغربي «le 360» الإخباري الذي نقل عنه موقع (24)، نقل الموقع الأميركي تفاصيل الحياة والعمل في الأنفاق التي أُقيمت في المنطقة تحت إشراف خبراء من حزب الله اللبناني، بعد أيام من قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران، واتهامه طهران بدعم وتسليح بوليساريو، عبر ميليشيا حزب الله اللبنانية. ويكشف الفيديو استراتيجية جبهة بوليساريو الجديدة، والتي تعد نسخة طبق الأصل من تجربة حزب الله في لبنان، عبر شق الأنفاق تحت الأرض، لشن هجمات وعمليات عسكرية ضد إسرائيل في جنوب لبنان.