خيول الإمارات تتألق في مضمار أبسوم

لندن (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس، سباق «الأوكس» الإنجليزي الكلاسيكي للخيل المقام على مضمار «ابسوم» العريق بإنجلترا، والمخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات.

وإلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مختلف أشواط سباق الأوكس الإنجليزي، إذ شهدت فعاليات السباق مشاركة نخبة من أبرز وأقوى الخيول العالمية التي تنافست من أجل الفوز باللقب في هذا السباق الكلاسيكي، والذي تبلغ مسافته ميلاً ونصف الميل للفئة الأولى.

وتألقت خيول الإمارات، حيث نال فريق جودلفين المركز الثاني في سباق الأوكس الكلاسيكي في نسخة 2018 بواسطة المهرة «وايلد إيليوشن» بقيادة وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، بينما انتزعت لقب السباق المهرة «فور إيفر توجيذر»، بقيادة الفارس دوناشا أوبرين، وإشراف المدرب إيدن أوبرين.

وحقق الجواد «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المركز الأول في شوط «إنفستك سوري ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، بينما جاء في المركز الثاني المهر «أروم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وفي شوط «إنفستك هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل، حقق المهر «عجمان كينج» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، المركز الأول بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وإشراف المدرب روجر فاريان، بعد منافسة حامية مع 11 خيلاً لينتزع في ختام الشوط الفوز المستحق بجدارة، وكانت خيول آل مكتوم، قد حققت إنجازات مشرفة في سباق «الأوكس» الإنجليزي الكلاسيكي المخصص للمهرات خلال الأعوام الماضية، حيث نالت اللقب 12 مرة.

وينطلق اليوم سباق الديربي الإنجليزي العريق في مضمار ابسوم لمسافة الميل ونصف الميل الفئة الأولى، والذي يستأثر باهتمام ومتابعة عشاق سباقات الخيول العالمية، وتشارك فيه مجموعة من أبرز الخيول المتنافسة للفوز باللقب.

حضر السباق، سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وعدد من الملاك، وجماهير غفيرة من المهتمين بسباقات الخيل الكلاسيكية.