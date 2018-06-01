أصابع إيرانية وراء حظر قطر منتجات دول المقاطعة

أحمد مراد (القاهرة)

لم يستبعد خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون في القاهرة أن يكون للسلطات الإيرانية دور مؤثر في صدور القرار القطري بحظر منتجات وبضائع دول المقاطعة، مؤكدين أن طهران أهم المستفيدين من هذا القرار، حيث ازداد حجم التجارة بين الدوحة وطهران بنحو 250 مليون دولار خلال العام الماضي، وقد باتت قطر تعتمد بشكل كبير على المنتجات والبضائع الإيرانية، وخاصة المواد الغذائية.

وأوضح الخبراء أن الخاسر الوحيد من هذا القرار الخاطئ هو المستهلك القطري الذي بات يستقبل منتجات وسلعا أقل جودة وكفاءة تأتي إليه من الموانئ الإيرانية، حيث سبق أن كشفت بعض التقارير الاقتصادية عن وجود منتجات إيرانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في المتاجر والمحلات والمراكز التجارية في قطر.

وأكدوا أن الأزمة القطرية وصلت إلى طريق مسدود في ظل تعنت النظام القطري وإصراره على سياسة الإضرار بالمصالح العربية، ومواصلة تقديم الدعم للجماعات والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة العربية، وفي النهاية سوف تكتوي قطر بنيران سياساتها العدائية أجلا أم عاجلا.

كانت وزارة الاقتصاد القطرية قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإزالة كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من رفوف جميع المتاجر والمحلات في الدوحة، مشيرة إلى أن مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة سوف يقومون بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع بضائع ومنتجات دول المقاطعة الأربع. د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، قلل من شأن وتأثير القرار القطري بحظر بضائع ومنتجات دول المقاطعة، مؤكدا أن دول المقاطعة الأربع لن تتضرر من هذا القرار بحكم تنوع وتعدد الجهات التي تستقبل بضائع ومنتجات الدول الأربع سواء في المحيط العربي أو الآسيوي أو الافريقي. وأوضح أن الخاسر الوحيد من هذا القرار الخاطئ هو المستهلك القطري الذي بات يستقبل منتجات وسلعا أقل جودة وكفاءة تأتي إليه من الموانئ الإيرانية، حيث سبق أن كشفت بعض التقارير الاقتصادية عن وجود منتجات إيرانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في المتاجر والمحلات والمراكز التجارية في قطر.