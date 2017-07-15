أميركا تعلن مقتل الزعيم الجديد لـ «داعش» في أفغانستان

واشنطن (أ ف ب)

قتل الجيش الأميركي الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» في أفغانستان خلال قصف مطلع الأسبوع الحالي في ولاية كونار، بعد ثلاثة أشهر على قتل الزعيم السابق للتنظيم في ظروف مشابهة، حسبما أعلنت مساء الجمعة وزارة الدفاع الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت، في بيان، إن «القوات الأميركية قتلت أبو سيد» زعيم داعش خراسان (اسم الفرع المحلي لداعش في أفغانستان) خلال «ضربة استهدفت المقر العام للتنظيم» في الحادي عشر من يوليو.

وأضاف البيان «أدت الغارة الجوية أيضاً إلى مقتل عناصر آخرين من داعش-خراسان ما سيؤدي بشكل كبير إلى عرقلة تحقيق أهداف هذه المجموعة الإرهابية بتكثيف وجودها في أفغانستان».

وأبو سيد هو الزعيم الثالث لتنظيم «داعش» في أفغانستان الذي تقتله القوات الأميركية أو الأفغانية، بعد حفيظ السيد خان العام الماضي وعبد الحسيب في نهاية أبريل 2017.

وقتل الأخير خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والأفغانية في شرق أفغانستان.

وكانت القوات الأميركية والأفغانية شنت هجوماً في مارس 2017، حسب ما قال البنتاغون «لتوجيه رسالة واضحة إلى تنظيم «داعش» مفادها أن لا أمان لمقاتليهم في أفغانستان».