«كيرالا» يدشن «جيمي جورج للطائرة» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز كيرالا الهندي الاجتماعي في أبوظبي، البطولة الرمضانية السنوية للكرة الطائرة على كأس لاعب الكرة الطائرة الهندي العالمي جيمي جورج، والتي تفتتح غداً بملاعب نادي تراث الإمارات في أبوظبي، ويتجدد إقامتها في أبوظبي تخليداً لذكري نجم الكرة الطائرة الدولي الهندي جيمي جورج لاعب نادي الوحدة السابق، والتي يحرص على تنظيمها مركز كيرالا الهندي الاجتماعي في أبوظبي بالتعاون مع مركز الإمارات للصرافة، وتشهد مشاركة 6 فرق، هي «أن أم سي هيلثكير»، و«ي بي أس هيلثكير»، «أوسيان كينغ»، «خان كلوب»، «أونلي فريش دبي»، و«بن سوبي دبي».

وأكدت اللجنة المنظمة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد أمس الأول بمركز كيرالا الاجتماعي، جاهزية الفرق للبطولة التي تضم العديد من اللاعبين المواطنين الدوليين، في مقدمتهم لاعبو فريق نادي الوحدة، وعدد من الجنسيات الأخرى الذين سبق لهم اللعب بجانب جيمي جورج أفضل لاعب في آسيا، مما يسهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة، حيث يحصل فيها الفريق الفائز بلقب البطولة على كأس مركز الإمارات للصرافة الذهبي، ومبلغ 20 ألف درهم، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على كأس أيوب ماستر التذكاري الفضي، بالإضافة إلى 15 ألف درهم.. وتبدأ المباريات، اعتباراً من التاسعة مساءً بشكل يومي وفقاً للائحة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.