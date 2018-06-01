الشعب وشو ستور إلى ربع نهائي «رمضانية الفرجان»

رأس الخيمة (الاتحاد)​

تنطلق غداً مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم، في نسختها السابعة في الصالة الرياضية المغطاة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، حيث ضمن فريق شو ستور بلوغ ربع النهائي، إثر تفوقه على فريق مستشفى الشيخ خليفة التخصصي 4-3، بينما تأهل فريق الشعب للعقارات إلى الدور ذاته، بعدما تفوق على حساب عائلة غلام 6-1.​

ووصف سالم حسن النعيمي مدير البطولة، وصول المنافسة إلى مرحلة الدور ربع النهائي بأنه يعزز الصراع بين الفرق المتأهلة إلى هذا الدور، ويزيد الرغبة لدى الجميع لتعزيز الحظوظ في التتويج باللقب، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلت من القائمين على تنظيم البطولة بقيادة خلف سالم إسماعيل بن عنبر، نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وبقية أعضاء اللجنة، خصوصاً أن الشعار الذي رفعته اللجنة المنظمة في النسخة الحالية للبطولة هو تعزيز روح الانتماء للوطن الغالي والوفاء للقيادة الرشيدة، من خلال تفعيل شعارها، «الإمارات انتماء وعطاء».