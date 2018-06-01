«الشارقة للدفاع عن النفس» يكرم مدربيه

الشارقة (الاتحاد)

كرم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كافة مدربيه في رياضات التايكواندو الكاراتيه والجودو في نهاية الموسم الرياضي، وأشاد بما تحقق من نشر للألعاب الدفاعية على مستوى إمارة الشارقة طوال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك، خلال حفل الإفطار الذي نظمه النادي في مقره، وحضره عبد العزيز النومان رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد علي ماجد نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب المدربين والمدربات، والكوادر الإدارية والإشرافية والموظفين حيث تبادلوا التهاني بشهر رمضان الكريم.

والتقى النومان المدربين، وهنأهم على مرور ثلاث سنوات على تأسيس النادي، مؤكداً أن النادي نجح في زيادة أعداد الممارسين لكافة الرياضات ونشرها وفق مفاهيمها التربوية والرياضية بشكل صحيح.

وأكد النومان أنه ومن خلال تلك السياسات التي سعى مجلس الإدارة لتحقيقها، على عدم استعجال النتائج والسعي للتأسيس والتدريب المتكامل للأبناء والبنات بشكل سليم، فضلاً عن قيام النادي وفق رؤية متفردة في تأهيل المدربين كل في مجال ودعوة الخبراء بصورة دورية وتنظيم الحصص التدريبية للمدربين لاطلاعهم على جديد ألعابهم وفنون التحكيم ليكون الكادر التدريبي في طليعة المدربين وملماً بالجديد.

ولفت إلى أن النادي يتمتع بلوائح متميزة وقانون جرى صياغته ليمكن النادي من التطور في كافة رياضاته، ويمنحه مساحة من التقدم والنجاح، فضلاً عن إتاحة مشاركته في كافة البطولات والتوسع في نشر رياضاته وإشرافه على مختلف الألعاب، بجانب منحه الترخيص للأندية الخاصة في مجال الدفاع عن النفس رغم عدم تفعيل هذا الجانب.