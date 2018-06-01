فيكتوري يغازل صدارة مونديال الدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

يستعد فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية لخوض جولة جديدة من التنافس في بطولة العالم 2018 «جائزة البحر الأبيض المتوسط» الجولة الثانية والتي تستضيفها مدينة أولبيا، بمشاركة 75 متسابقاً من 25 دولة.

ويشارك لاعب فريق الفيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر اليوم، في منافسات واقف محترفين -جي بي 1، والتي تتضمن سباقي المرحلتين الأولى والثانية، وتستكمل غداً بإقامة سباق المرحلة الثالثة ليتوج بعدها الفائزين.

وكان الفريق الأزرق سجل بداية رائعة في الجولة الأولى «جائزة إيطاليا الكبرى» محتلاً المركز الثاني، بالتساوي مع المتصدر الفرنسي رافئيل ماورين في نفس النقاط 45 لكل منهما، ليتشاركا معاً في صدارة الترتيب العام بعد نهاية الجولة الأولى على أمل حسم صراع الصدارة في الجولة المرتقبة في اولبيا.

ويسعى فريق الفيكتوري تيم في ظهوره الأول إلى تحقيق الفوز باللقب العالمي، عبر دراجة بمواصفات عالمية تم تصنيعها في مؤسسة الفيكتوري تيم، لتكون فخر الصناعة الإماراتية في هذا المحفل الكبير، حيث أثبتت نجاحاً منقطع النظير مكنها وبفضل أداء احترافي من المتسابق كيفين، أن تصل إلى منصة التتويج وتنافس بقوة على الصدارة في الجولة الأولى.