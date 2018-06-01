ترشيح بوكيتينو وأليجري لقيادة ريال مدريد

برشلونة (د ب أ)

لم يستطع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إخفاء شعوره بالصدمة، وعدم الارتياح إثر القرار المفاجئ للفرنسي زين الدين زيدان بالرحيل عن منصب المدير الفني للفريق، والذي وصفه بيريز بأنه «محزن ولم يكن متوقعاً».

وكان رحيل زيدان أمراً غير متوقع لبيريز، خاصة مع تتويج الفريق قبل خمسة أيام بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، تحت قيادة زيدان، وهو إنجاز غير مسبوق لأي مدرب في تاريخ دوري الأبطال.

ويبدو أن صدمة بيريز تتمثل في أن الفترة التي كانت تشبه الحلم بالنسبة للفريق قد انتهت.

فقد قضى الريال فترة بدا فيها وكأنه يعيش واقعين مختلفين، حيث تحدى الفريق واقع تراجع نتائجه على المستوى المحلي، وواصل التألق أوروبيا حتى نجح في الفوز بدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، ورفع رصيده من الألقاب في تاريخها إلى 13 متربعا في صدارة سجل الأبطال.