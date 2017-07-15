بغداد (الاتحاد)
طالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي السلطات العراقية بتطبيق «مبدأ المساواة» بين كل المكونات العراقية في الحقوق والواجبات، مبيناً أن تطبيق هذا المبدأ بصرامة تامة، كفيل بحل الكثير من المشاكل واستعادة الثقة المفقودة لدى البعض بالحكومة ومؤسساتها. وأكد الصافي أن مكافحة الفساد الإداري والمالي وتجاوز المحاصصات الطائفية والفئوية والحزبية واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم المناصب، ضرورة وطنية، ولا فرصة أمام العراق للنهوض من كبوته مع استمرار الفساد بمستوياته الحالية واستمرار المحاصصة.
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