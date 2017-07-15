«المرجعية»: لا سبيل للنهوض مع الفساد و«المحاصصة»



تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 بغداد (الاتحاد) طالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي السلطات العراقية ‬ب‬تطبيق «‬مبدأ‭ ‬المساواة» ‬بين ‬كل ‬المكونات ‬العراقية ‬في‭ ‬الحقوق ‬والواجبات، ‬مبيناً أن ‬تطبيق ‬هذا ‬المبدأ ‬بصرامة ‬تامة، ‬كفيل ‬بحل‭ ‬الكثير ‬من ‬المشاكل ‬واستعادة ‬الثقة ‬المفقودة ‬لدى ‬البعض ‬بالحكومة ‬ومؤسساتها‭‬. وأكد الصافي أن مكافحة الفساد الإداري والمالي وتجاوز‏‭ ‬المحاصصات ‬الطائفية ‬والفئوية ‬والحزبية ‬واعتماد ‬مبدأ ‬الكفاءة ‬والنزاهة ‬في‭ ‬تسنم ‬المناصب، ‬ضرورة ‬وطنية، ‬ولا فرصة أمام ‬العراق ‬للنهوض ‬من ‬كبوته ‬مع ‬استمرار‭ ‬الفساد ‬بمستوياته ‬الحالية ‬واستمرار ‬المحاصصة‭‬.