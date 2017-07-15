مقتل 6 مدنيين بغارة جوية على طالبان في أفغانستان

قندهار (وكالات)

قتل ستة مدنيين في غارة ليلية على ما يبدو ضد طالبان في إقليم أوروزجان جنوبي أفغانستان. وقال رئيس المجلس الإقليمي، أمير محمد بيركزاي، إن امرأة وطفلا بين المدنيين، الذين قتلوا في الساعات المبكرة من أمس الجمعة. في منطقة ساجوال بعاصمة الإقليم تيرين كوت، في قرية إنعام في مقاطعة جورا. وأصيب 14 آخرين. وبحسب بيركزاي، فإن القوات الأجنبية شاركت أيضاً في الغارة.

وقال المتحدث الإقليمي دوست محمد نياب «هناك تقارير تفيد بتورط القوات الأجنبية». ولم يعلق المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان على الحادث.