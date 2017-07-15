مقتل متشدد بارز في مالي

باماكو (أ ف ب)

قال الجيش المالي أمس: «إنه قتل قائداً متشدداً بارزاً ينشط في المنطقة الوسطى المضطربة من البلاد، في أعقاب قتال عنيف في الشمال ضد المتشددين هذا الأسبوع». وصرح مصدر في الجيش أن بيكاي سانغاري، الشخصية البارزة في كتائب ماسينا التي انضمت إلى تحالف قوي للمتشددين تشكل في مارس، قتل في بلدة موغنا برصاص الحرس الوطني المالي. وقال المصدر: «إن سانغاري كان وراء العديد من الهجمات في المنطقة ضد الشرطة وحواجز الجمارك، خاصة على طول الحدود الملأى بالثغرات مع بوركينا فاسو في 8 و9 يوليو».

ويأتي مقتل سانغاري عقب مقتل عشرات المتشددين هذا الأسبوع برصاص القوات المالية الفرنسية المشتركة في مناطق الشمال المضطربة، بينما أدى هجوم شنه متشددون على الشرطة المالية إلى مقتل ثلاثة جنود، وفقدان خمسة آخرين.