مشروع «ديوا» ومعهد مصدر يتأهل لمنافسات «الإمارات للطائرات من دون طيار»

دبي (وام)

تأهل المشروع المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا حول تطوير استخدامات الطائرات من دون طيار لمنافسات الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تسخير تكنولوجيا الطائرات من دون طيار لتسهيل حياة الناس سواءً في دولة الإمارات أو في العالم أجمع، والهادفة كذلك إلى تصميم بنية تشريعية لتقديم الخدمات بوسائل تقنية متطورة مثل الطائرات من دون طيار في مجالات تخدم الإنسان والإنسانية. وتتنافس الفرق المشاركة في الجائزة في قطاعات عدة بينها البيئة والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والبناء والبنية التحتية والرعاية الصحية والدفاع المدني والسياحة والمعونة والإغاثة في حالات الكوارث الإنسانية.

وتتعاون الهيئة مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة في العديد من مجالات البحث والتطوير ومن ضمنها الطائرات من دون طيار لدعم مبادرة «سرب» التي أطلقتها الهيئة انسجاما مع «مبادرة الطائرات من دون طيار لخدمة الإنسانية» ولتسخر تقنية الطائرات الروبوتية في الخدمات الداخلية وخدمات البنية التحتية لإمارة دبي ولتعزز استخدام التقنيات الذكية لخدمة سكان الإمارة.

وأوضح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تأهل المشروع المشترك بين الجهتين في «جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان» يأتي تتويجاً لجهود الهيئة في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كقطب عالمي للابتكار وجعلها المدينة الأكثر سعادة على وجه الأرض والتجربة الأكثر كفاءة وسلاسة وأماناً وتأثيراً للمقيمين والزائرين.

وأكد أنه في إطار تحقيق رؤية الهيئة في أن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي تدعم استراتيجية دبي للابتكار التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم تتبنى الهيئة أفضل الممارسات العالمية في مجالات استخدامات الطائرات من دون طيار في قطاعات الطاقة والمياه.

وقد بدأت الهيئة باستخدام الطائرات من دون طيار للكشف والتحقق من عمل نظام الألواح الكهروضوئية على سطوح مبانيها ومرافقها حيث توفر هذه الطائرات الوقت والجهد والتكلفة من خلال تصويرها سطوح المباني بالكامل في فترة قصيرة وبصور عالية الدقة حيث تزيد دقة صور الفيديو الملتقطة عن 20 ميجابكسل، وقد حرصت الهيئة على الارتقاء بأعلى مقاييس الأمن والسلامة وذلك من خلال تزويد الطائرات من دون طيار بمجسات وطلاء مضاد للمجال المغناطيسي وذلك لتحييد تأثيرها على مستخدميها وأصول الهيئة.

كما تستخدم الطائرات من دون طيار في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تسريع العمليات ورفع نسبة الأمان عند إجراء الفحوصات الدورية وصيانة الشبكات وتحديد أماكن الأعطال بدقة عالية وعند مراقبة الإنتاج وكذلك عند إجراء المسوحات الميدانية للمشاريع التطويرية للهيئة وعند القيام بالتوصيلات الجديدة لمباني ومرافق إمارة دبي ما من شأنه ترسيخ ثقة المتعاملين في جودة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.