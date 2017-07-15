مركز أميركي يرجح امتلاك بيونج يانج 20 قنبلة نووية

واشنطن (رويترز)

قال مركز أبحاث أميركي أمس إن صورا حرارية للموقع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية تظهر أن بيونج يانج ربما أعادت معالجة كميات من البلوتونيوم أكبر مما كان يعتقد في السابق ويمكن استخدامها لزيادة مخزونها من الأسلحة النووية.

وأمس قالت كوريا الشمالية إنها ستتخذ «إجراءات موازية» إذا ما تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بفرض المزيد من العقوبات عليها ردا على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في بيونج يانج في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اختبار الصاروخ الباليستي هو ممارسة للحق الشرعي في الدفاع عن النفس ضد أي تهديد نووي من الولايات المتحدة.

واستند تحليل مركز (38 نورث)، وهو مشروع لمتابعة أنشطة كوريا الشمالية مقره في واشنطن، إلى صور بالأقمار الصناعية لمعمل الكيماويات المشعة في منشأة يونجبيون النووية للفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو وذلك وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.