الإمارات تعيد الحياة للمطارات والموانئ اليمنية

تقرير: منال أمين

ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل بذل جهودها الرامية لتطبيع الأوضاع وإعادة الأعمار، خاصة في المحافظات المحررة في اليمن، ضمن أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الشرعية في اليمن من المليشيات الحوثية الإيرانية الانقلابية التي اندلعت في 26 مارس 2015.

وكان من أولويات دولة الإمارات، إعادة الحياة إلى أهم المرافق الاستراتيجية في اليمن، وفي مقدمتها، المطارات والموانئ في مختلف المحافظات المحررة، والتي تضررت من الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية، لتكون لبنة أولى للتنمية.

مطار عدن الدولي

تكمن أهمية إعادة تأهيل المرافق الحيوية المتمثلة بالموانئ والمطارات في المحافظات المحررة في كونها وجهة النقل الاستراتيجي لكافة المهام، خاصة في المهام الإنسانية والإغاثية، حيث إن تعطل الموانئ والمطارات يخلق صعوبات كبيرة أمام سفن الإغاثة والشحن الجوي لتفريغ حمولاتها.