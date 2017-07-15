خادم الحرمين يهنئ ترامب والعبادي بدحر «داعش» في الموصل

عواصم (وكالات)

أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيه بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم «داعش» الإرهابي في الموصل. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين ثمن دور الولايات المتحدة الأميركية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه منوهاً بما تحقق من إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب في وقت وجيز منذ تولي ترامب مهام منصبه في البيت الأبيض. وقال إن المملكة تؤكد مجدداً وقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه للقضاء عليه.

من جانبه أبدى الرئيس الأميركي تقديره لموقف خادم الحرمين الشريفين، ولدور المملكة في مكافحة الإرهاب، وجهودها الحثيثة في هذا المجال، متمنياً أن يسهم هذا الانتصار في دحر قوى الشر وداعميها في المنطقة.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، بتحرير الموصل من سيطرة «داعش»، مشيداً بـ«حكمة القيادة العراقية». وقال مكتب العبادي في بيان إن الأخير «تلقى اتصالا هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين قدم خلاله التهنئة بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية وتحريرها الموصل»، وأشاد بالشجاعة الفائقة للقوات العراقية. وأضاف البيان أن العبادي شكر الملك سلمان على التهنئة، مؤكداً ضرورة «الاستمرار بالتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين». وفي وقت سابق أمس، هنأت الخارجية السعودية وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية، الحكومة والشعب العراقي على استعادة الموصل وتحريرها من قبضة «داعش» الإرهابي، مؤكدة استمرار وقوف المملكة مع العراق في جهوده لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وسبل تمويله.