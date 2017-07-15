استشهاد جندي سعودي في القطيف

الرياض (وكالات)

ذكرت وزارة الداخلية السعودية أمس، أن «عنصرا في حرس الحدود استشهد وأصيب آخر» في هجوم استهدف دورية في محافظة القطيف شرق البلاد.

وأوضح المتحدث الأمني باسم الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «أن عند الساعة العاشرة من مساء الخميس تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها في محاذاة ساحل الرامس لإطلاق نار من مصدر مجهول». وتابع البيان أن الهجوم أسفر عن «استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي وإصابة الجندي أول خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى». وأشار إلى أن الجهات الأمنية «باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية».