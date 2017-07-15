مطار عدن الدولي.. بصمة إماراتية أعادت الحياة للشريان الوحيد

منال أمين (عدن)

الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة تشغيل مطار عدن الدولي وإعادة تأهيله وحمايته أمنياً بعد تحريره في 14 من يوليو من العام 2015م، سيظل شاهداً على الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات لليمن، حيث كان حجم الأضرار التي خلفتها الحرب كبيراً في المطار، وطال الدمار أقسامه كافة، بما فيها المدرج وبرج المراقبة وصالات المسافرين، لذلك سارعت دولة الإمارات بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المطار لاستئناف الحركة الجوية.

وما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تنفذ المشاريع التطويرية لإعادة تأهيل وتشغيل المطار بالشكل المطلوب، حيث وقعت الإمارات بعدن اتفاقية مشروع بناء سور حماية وبوابات خارجية لمطار عدن الدولي ضمن المرحلة الثانية من إعادة تأهيل المطار.

الإمارات سبّاقة

بعد توقف نشاط مطار عدن الدولي الذي دام نحو أكثر من 5 أشهر، قامت الإمارات بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة المطار بشكل كامل، من خلال توفير المعدات كافة اللازمة الخاصة بإعادة التأهيل والصيانة والأمن داخل المطار، كمساعدات أولية منذ التحرير لاستقبال الرحلات الجوية وعودتها.