«سياحة أبوظبي» تنظم 25 جولة بمدن عالمية للترويج للموسم الصيفي

رشا طبيله (أبوظبي)

تستعد دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لتنظيم 25 جولة تعريفية في مدن مختلفة حول العالم بهدف الترويج للموسم الصيفي في أبوظبي، واستقطاب السياح للإمارة والتعرف إلى معالمها ومرافقها، بحسب مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في الدائرة.

وقال النعيمي لـ «الاتحاد»: تبدأ الجولات بعد عيد الفطر مباشرة، وتستمر حتى نهاية سبتمبر وتشمل 5 ولايات في أميركا و3 مدن في أستراليا، إلى جانب 5 جولات في الصين، و5 جولات في الهند و5 جولات في الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي.

وأضاف «لأول مرة سندخل السوق الكندي وذلك في 3 مدن كندية، حيث أصبحت وجهة هامة لا سيما بعد إلغاء التأشيرة للمواطنين للسفر إليها».

وتوقع النعيمي أن يتم تسجيل نمو في عدد السياح القادمين لأبوظبي في الصيف الجاري مقارنة بالصيف الماضي، تماشياً مع خطة الدائرة والتي تهدف إلى تحقيق نمو بمعدل 10% سنوياً في عدد السياح.