بورصة دبي للذهب والسلع تسجل أحجام تداول شهرية قياسية

دبي (الاتحاد)

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع أفضل شهر لها على الإطلاق، حيث سجلت أحجام تداول بواقع 2,163,598 عقداً بقيمة تزيد على 46.11 مليار دولار. وخلال شهر مايو، بلغ متوسط عدد العقود المتداولة في السوق 94,069 عقدًا يوميا بنسبة نمو بلغت 51% على أساس سنوي.

كما استمر عقد الذهب الوحيد المتوافق مع الشريعة الإسلامية أداءه القوي، مع تداول أكثر من 488 كيلو جراماً من الذهب بقيمة 20.72 مليون دولار منذ إدراج العقد في بورصة دبي للذهب والسلع في 29 مارس الماضي.

وبلغت تداولات البورصة أكثر من 9.3 مليون عقد حتى تاريخه هذا العام، بزيادة نسبتها 39% عن العام الماضي، مع قيمة افتراضية تتجاوز 210 مليارات دولار. وحققت مجموعة منتجات الروبية الهندية الأداء الأفضل في شهر مايو، حيث سجلت العقود الآجلة المصغّرة للروبية الهندية أعلى متوسط اهتمام مفتوح بلغ 108,986 عقداً.

وعلى صعيد مجموعة العملات الرئيسة الست، سجلت عقود اليورو الآجلة أعلى مستوى شهري لها منذ شهر نوفمبر 2012 مع تداول 60,394 عقداً، إضافة على أعلى متوسط اهتمام مفتوح لها بلغ 2,659 عقداً. وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع «شهدت بورصة دبي للذهب والسلع شهراً قياسياً آخر حافلاً بالتداولات مع نمو قوي في أحجامها وقيمتها. وحققت محفظة العملات الرئيسية الست أداءً جيدًا للغاية، في ظلّ التقلبات الكبيرة التي شهدتها سوق تداول العملات الأجنبية على خلفية الارتفاع غير المتوقع للدولار إضافة إلى مناقشات التجارة العالمية. ونحن نتطلع إلى مزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام، وخاصة بعد تحديث البنية التحتية للتداول والمقاصة».