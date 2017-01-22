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في إطار دعمها لاستراتيجية قطاع الطاقة بالمملكة

«طاقة» توفر أكثر من 50% من احتياجات المغرب من الكهرباء
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تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

هاشم المحمد (أبوظبي)

تساهم «مجموعة طاقة المغرب» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بأكثر من 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المملكة المغربية، وذلك من خلال «طاقة المغرب» التي استحوذت المجموعة عليها عام 2007، ثم عملت على توسعتها بعد ذلك بعامين في مشروع طموح يخدم الاقتصاد المغربي.

ووقعت شركة «طاقة» اتفاقية شراكة استراتيجية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب في عام 2009، ليبدأ بعدها العمل على توسعة محطة «طاقة المغرب» بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «يعد السوق المغربي أحد أكثر الأسواق أهمية بالنسبة للطاقة، وفي ظل الآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي، نرى فرصاً هائلة للشركة في هذا السوق. ويسلط النجاح منقطع النظير الذي حققناه في (طاقة المغرب) الضوء على التزامنا تجاه المملكة المغربية من خلال العمل المستمر على المساهمة بشكل إيجابي في قطاعات الطاقة التقليدية والبديلة».

وأضاف: «نحن فخورون بما وصلنا إليه في المغرب، والذي يعد فصلاً مهماً في قصة نجاح شركة طاقة، حيث ركزنا مؤخراً على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوظيف رأس المال بفعالية ووضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة وزيادة معايير السلامة في الأداء. وقد شهد سعر سهم (مجموعة طاقة المغرب) زيادة ملحوظة بنحو الضعف منذ إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء، مرتفعاً من 447.5 إلى نحو 815 درهماً مغربياً في الوقت الحالي، وجاء ذلك نتيجة للأداء المتميز الذي حققته المجموعة منذ دخولها إلى السوق المغربي». ... المزيد
     
 

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