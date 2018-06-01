محمد يوسف: أفتقد «الاسكتشات» في أمسيات رمضان

أحمد السعداوي (أبوظبي)
الدكتور محمد يوسف، واحد من الرعيل الأول من فناني المسرح الإماراتي، أوضح أن رمضان يبقى رمضان بمرور الزمن، من حيث غلبة الأجواء الروحانية والتراحم وتبادل الزيارات بين جميع أفراد المجتمع، الذي كان محدوداً قياساً إلى أيامنا هذه، وبالتالي كان هناك مجال لعلاقات اجتماعية أقوى وأكثر قرباً، حيث انتشرت البنيات والتجمعات الحضارية، ودخلت وسائل حديثة قللت من هذا التواصل المباشر بين الأهل والأصدقاء، حيث صار البعض يقتصر في الاطمئنان على معارفه على التواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.
علامة فارقة
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ويتابع: أما قديماً، كنت أقدم بعض العروض المسرحية القصيرة والاسكتشات الهادفة ذات الأفكار الإيجابية في أمسيات شهر رمضان (الاسكتشات جمع «اسكتش» وهي قطعة مسرحية قصيرة ذات طابع هزلي)، وفي الأوقات الأخرى نقوم بعمل بروفات وتجهيز لأعمال متعددة، وهو ما أفتقده حاليا، شريطة أن لا يؤثر ذلك على عبادتنا وتأدية صلواتنا وكافة الشعائر الدينية، التي تمنحنا جميعاً دفعة روحية تخرجنا من رمضان، ونحن أحسن حالاً وأكثر قرباً من الله.
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ويلفت إلى أن العمل في رمضان في المرحلة الحالية، يأخذ شكلاً مختلفة من حيث إقامة ندوات وأمسيات ومحاضرات تثقيفية والتخطيط للأعمال المسرحية المستقبلية ومشاريع الموسم المستقبلي، وغيرها من الأنشطة التي تتلائم مع روحانيات الشهر الكريم، حيث نعمل بذهن صاف ونتبادل الأفكار داخل جمعية المسرحيين بالشارقة، للحفاظ على المستوى الراقي الذي عُرف به أعضاء الجمعية من اهتمامهم بـ «أبو الفنون» وحرصهم على تقديم كافة الأعمال المسرحية بأبهى صورة وبأعلى قدر من الجودة، التي يصلون إليها بالمناقشات المستمرة والتخطيط السليم بهدف الوصول إلى مشروعات مسرحية هادفة، وهو المحور الذي يقوم عليه المسرح في الإمارات منذ قيامه قبل عشرات السنين، ولا زال سائراً على ذات النهج عبر تقديم روائع الأعمال التي ترضي ذائقة الجمهور من متابعي الأعمال المسرحية المتنوعة المقدمة على مدار العام.