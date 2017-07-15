تسريب صوتي لبلاتر يفضح تميم وساركوزي لاستضافة قطر مونديال 2022

أبوظبي (وكالات)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريباً صوتياً لجوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم «الفيفا»، يفضح تورط وتلاعب الأمير القطري تميم بن حمد مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم حول استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال بلاتر، في التسجيل الذي قيل إنه خلال التحقيق معه، «لقد تم الاتفاق بين المجموعة بأننا سنساند روسيا لأن البطولة لم يتم تنظيمها في شرق أوروبا، وبالنسبة لبطولة 2022 ستعود إلى أميركا، وبذلك تكون بطولة كأس العالم في أقوى قوتين سياسيتين في العالم».

وأضاف بلاتر: «كل شيء كان يسير بشكل جيد حتى جاء ساركوزي في اجتماع مع ولي عهد قطر الذي أصبح الآن الحاكم، وفى غداء بعد ذلك مع ميشيل بلاتيني قالوا إنه من الجيد أن تفوز قطر، وهذا غير كل المسار».