مسلسلات بأسماء أبطالها تحتل الصدارة

ركز بعض صناع دراما هذا العام على تضمين عناونين بعض المسلسلات بأسماء أبطالها في العمل، بغية ترسيخ اسم شخصية البطل الذي تتمحور حوله الأحداث في ذهن الجمهور، واللافت أن أغلب هذه الأعمال التي تحمل أسماء أبطالها حققت نجاحاًَ ونسبة مشاهدة كبيرة، وأصبحت في الصدارة في رمضان هذا العام، ومن أبرزها مسلسل «أيوب» حيث يطل الفنان مصطفى شعبان على جمهوره من خلال شخصية «أيوب» الشاب الذي يعمل ساعياً في أحد البنوك، ويتعرض لمكائد يدخل على إثرها السجن، وبعد الخروج يقرر يصفية حساباته ممن ظلموه، إلى جانب مسلسل «رحيم» الذي يلعب بطولته ياسر جلال، ويجسد شخصية «رحيم» وهو رجل أعمال يعمل في غسيل الأموال وتهريبها، يتم القبض عليه ويسجن لفترة، ولكنه يخرج من السجن بعد فترة قصيرة يتفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، فيبدأ رحلة البحث عن استعادتها والانتقام منهم، الأمر نفسه في مسلسل «طايع»، حيث يجسد عمرو يوسف شخصية طايع، وهو شاب صعيدي خريج كلية طب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر ويقع بالمصادفة في العديد من المشاكل ما يقوده إلى دخول السجن، إضافة إلى مسلسلات أخرى، منها «قانون عمر» لحمادة هلال والذي يجسد شخصية «عمر»، ومسلسل «مليكة» التي تلعب شخصيتها دينا الشربيني.