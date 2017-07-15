«الصقور» يضم إسماعيل ربيع ومروان محمد

رأس الخيمة (الاتحاد)

يدشن فريق الإمارات تحضيراته للموسم الجديد غداً، بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين بعد الخطوات التي قامت بها إدارة النادي أخيراً، بوضع جدول زمني لكل مراحل الفحوصات لضمان تسهيل الإجراءات، تمهيداً لخوض التدريبات البدنية مع المعد البدني. ويقود المدرب إيفان هاشيك التدريب الأول للفريق غداً حيث من المتوقع وصوله غداً.

ويتوقع وصول الأرجنتيني ساشا والمغربي عبدالغني معاوي إلى الدولة مساء اليوم، للمشاركة في التجمع الأول مع بقية اللاعبين.

ويعول المدرب هاشيك على المعسكر الخارجي لترتيب أوراق الفريق والتحضير الجيد لكل الاحتمالات المتوقعة في الموسم الجديد، على خلفية الظروف الصعبة التي واجهت الفريق في الموسم الماضي، وكادت تؤثر على وجوده في دوري المحترفين، قبل أن يستفيق الفريق في الأمتار الأخيرة بالفوز على كلباء والنصر والتعادل مع بني ياس، وهو ما يمثل دافعاً قوياً للعمل في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

وتسارعت الخطوات الرامية لحسم الملفات الخاصة بالتعاقدات مع اللاعبين، بعدما أعلن النادي رسمياً التعاقد مع كل من إسماعيل ربيع ومروان محمد لتعزيز الصفوف، والانضمام إلى الصفقات التي أعلن عنها النادي أخيراً بضم المغربي عبدالغني معاوي، وعلي مصطفى وعمر الخديم، في حين تم التعاقد مع اللاعب أحمد الشامسي بنظام الإعارة من نادي الوصل، بينما تم تجديد التعاقد مع اللاعبين أحمد مال الله، سعد سرور، علي ربيع والأرجنتيني ساشا.وحضر محمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخليل الطويل مشرف عام الفريق الأول، وباسم عبدالله الشامسي، مدير الفريق، مراسم التوقيع مع إسماعيل ربيع ومروان محمد وسط أجواء كبيرة من التفاؤل، خصوصاً أن النادي كان يسعى خلال الفترة الماضية إلى تكثيف المفاوضات مع بعض الأندية لدعم صفوف الفريق بالعناصر المطلوبة، قبل التجمع الداخلي والوصول إلى مرحلة المعسكر الخارجي في صربيا مطلع الشهر المقبل.