«بيان فيسا» تختبر القوة في «دارلي الأيرلندي»

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة إلى مضمار كوراه الإيرلندي عصر اليوم، حيث ينطلق سباق «الأوكس الأيرلندي الكلاسيكي» للفئة الأولى لمسافة الميل ونصف الميل البالغ إجمالي جوائزه المالية 400 ألف يورو برعاية دارلي، ويتوقع أن يحظى السباق الذي يتألف من 8 أشواط بحضور جماهيري غفير.

وتختبر المهرة «بيان فيسا» لجودلفين مسافة ميل ونصف الميل للمرة الأولى، وحققت هذه المهرة ابنة الفحل «دباوي» بإشراف مدربها جيم بولجر نصراً باهراً على مسافة الميل بسباق ج3، تحضيري 1.000 جينز في ليبردستاون يوم 7 مايو قبل أن تحتل المركز الخامس بسباق ج1 آيريش 1.000 جنيز على ذات المسافة بمضمار ذي كرا، يوم 28 مايو.

كما نافست أيضاً على مسافة الميل في مشاركتها الأخيرة التي احتلت فيها المركز 12 بسباق القوائم ساندرينجهام هانديكاب في الرويال آسكوت يوم 21 يونيو.

وقال جيمي هايلاند من جودلفين: «بيان فيسا» خيبت آمالنا في الرويال أسكوت، لم يظهر سبب حقيقي لذلك الإخفاق، لكننا نتوقع منها أداء أفضل هذه المرة مع الارتقاء للمنافسة على مسافة أطول.