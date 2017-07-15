كأس مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق من «توسكانا»

علي الظاهري (توسكانا)

تنطلق الجولة الأولى لمهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إقليم توسكانا بإيطاليا اليوم بمشاركة 500 فارس من 44 دولة، ويتنافس المشاركون على مدار يومين من الحدث الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي، ضمن سباقات «توسكانا لايف ستايل للقدرة» بقرية سان روسورز.

ويشارك نحو 50 فارساً من الإمارات في المهرجان الذي يشتمل على 4 سباقات دولية مختلفة المسافات والفئات، وهي سباق الناشئين والسيدات لمسافة 120 كلم في اليوم الأول من فئة «نجمتين»، فيما تختتم فعاليات الحدث بإقامة سباق 120 كلم المصنف «نجمتين»، وسباق 160 كلم المصنف «3 نجمات».

ويدشن سباق الناشئين لمسافة 120 كلم الفعاليات اليوم، فيما تعلن شارة بدء منافسات السيدات بعده بساعة، وتم تقسيم مراحل السباقين إلى 4 مراحل لكل سباق، وتبلغ مسافة الأولى 33 كلم «الأعلام البرتقالية»، ثم الثانية لمسافة 28 كلم «الأعلام البيضاء»، يليها الثالثة لمسافة 31 كلم «الأعلام الزرقاء»، والمرحلة الأخيرة لمسافة 28 كلم «الأعلام البيضاء».

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بقيمة نصف مليون يورو في المهرجان الذي يقام برعاية مجموعة ميدان، وشركة عزيزي للتطوير العقاري، وذلك تحت مظلة الاتحاد الإيطالي للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.