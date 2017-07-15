«موانئ بي آند أو» تدير ميناء دو سيت الفرنسي

دبي (الاتحاد)

حازت شركة موانئ بي آند أو عقد إدارة مدته ثلاث سنوات لتشغيل محطة الحاويات في ميناء دو سيت جنوبي فرنسا ضمن اتفاقية قد تتحول في المستقبل إلى عقد امتياز حصري، بحسب بيان أمس.

وتنص الاتفاقية على قيام شركة موانئ بي آند أو بإدارة ساحة الحاويات بعمق مياه يصل إلى 14.5 متر وأرصفة بطول 457 مترا مع مساحة محيطة من الأرض تبلغ هكتارين.

ومن المتوقع أن تبدأ ساحة الحاويات عملها في أكتوبر 2017، ويعتبر ميناء دو سيت الفرنسي من الموانئ ذات الأرصفة العميقة حيث يتعامل مع السفن والحاويات التي تحمل البضائع السائبة والعامة والمبردة والماشية بالإضافة إلى استقباله للرحلات البحرية والعبارات، كما يضم منطقة مارينا ومعامل للاسمنت ومجمعا صناعيا زراعيا.

ويقع ميناء دو سيت في قلب مقاطعة اوكيتاني جنوبي فرنسا ويمتلك مقدرة على العامل مع جميع أنواع السفن كما تحيط به مساحة إضافية من الأرض والتي سيتم تطويرها لتعزيز نشاط الحاويات، ليشكل نقطة عبور مثالية لمنطقة اوفرجين رون خاصة بوجود المعابر المائية الداخلية المباشرة لخدمة المدن القريبة وخاصة تولوز ومونتبلييه وكليرمونت فيراند، كما يشكل جزءا من شبكة الطرق التي تربط إيطاليا واسبانيا وفرنسا بباقي دول حوض المتوسط.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «ميناء دو سيت يستعد لأن يكون بوابة أخرى لفرنسا، وفي مرحلته الأولية سيستمر في توفير الخدمات لشرق المتوسط والمغرب العربي وشمال أفريقيا، وبعد مرحلة التطوير وبدعم من شركائنا الإقليميين فإننا نتوقع لمزيد من شركات الشحن العالمية أن تسعى للحصول على خدمات الميناء وكذلك مزيدا من الأماكن المستهدفة حول العالم».

بدوره، قال جيان كلود غايسوت، رئيس ميناء دو سيت: «يسرنا العمل مع شركة موانئ بي آند أو التي تمتلك قدرات وإمكانيات وفرصا كبيرة وتمتاز بسمعة طيبة على مستوى العالم في قطاع الشحن بفضل عملياتها ونشاطاتها تحت مظلة موانئ دبي العالمية، ما يجعل منها شريكا مثاليا واستراتيجيا لنا».