«موانئ بي آند أو» تدير ميناء دو سيت الفرنسي

دبي (الاتحاد)
حازت شركة موانئ بي آند أو عقد إدارة مدته ثلاث سنوات لتشغيل محطة الحاويات في ميناء دو سيت جنوبي فرنسا ضمن اتفاقية قد تتحول في المستقبل إلى عقد امتياز حصري، بحسب بيان أمس.
وتنص الاتفاقية على قيام شركة موانئ بي آند أو بإدارة ساحة الحاويات بعمق مياه يصل إلى 14.5 متر وأرصفة بطول 457 مترا مع مساحة محيطة من الأرض تبلغ هكتارين.
|
ويقع ميناء دو سيت في قلب مقاطعة اوكيتاني جنوبي فرنسا ويمتلك مقدرة على العامل مع جميع أنواع السفن كما تحيط به مساحة إضافية من الأرض والتي سيتم تطويرها لتعزيز نشاط الحاويات، ليشكل نقطة عبور مثالية لمنطقة اوفرجين رون خاصة بوجود المعابر المائية الداخلية المباشرة لخدمة المدن القريبة وخاصة تولوز ومونتبلييه وكليرمونت فيراند، كما يشكل جزءا من شبكة الطرق التي تربط إيطاليا واسبانيا وفرنسا بباقي دول حوض المتوسط.
|
بدوره، قال جيان كلود غايسوت، رئيس ميناء دو سيت: «يسرنا العمل مع شركة موانئ بي آند أو التي تمتلك قدرات وإمكانيات وفرصا كبيرة وتمتاز بسمعة طيبة على مستوى العالم في قطاع الشحن بفضل عملياتها ونشاطاتها تحت مظلة موانئ دبي العالمية، ما يجعل منها شريكا مثاليا واستراتيجيا لنا».