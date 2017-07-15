مصر نحو الدفعة الثانية من قرض «النقد»

القاهرة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إنه وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وكانت مصر قد وافقت في نوفمبر على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، والمرتبط بإصلاحات اقتصادية، منها خفض الدعم، وزيادة الضرائب.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي في بيان «أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح». وأضافت «إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج، تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود».