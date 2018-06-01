لندن: متشدد يعترف بالتحريض على قتل الأمير جورج

لندن (رويترز)

أقر بريطاني، اقترح أن يستهدف متشددون الأمير جورج البالغ من العمر أربعة أعوام والذي يمكن أن يصبح ملك بريطانيا في المستقبل، بذنبه في تهم بالإرهاب أمس. ونشر حسنين رشيد (32 عاماً) معلومات على تطبيق تلجرام لتشجيع إرهابيين على شن هجمات كما قدم معلومات لمساعدتهم في أهداف محتملة مثل ملاعب كرة القدم. وقال مدعون إن هذه المعلومات تتضمن صورة للأمير جورج ابن الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث وزوجته كيت والثالث في ترتيب ولاية العرش بجانب صورة مظللة لمقاتل متطرف. وتضمنت التدوينة عنوان مدرسة الأمير جورج في جنوب غرب لندن والتي التحق بها في سبتمبر. وكتب على الصورة تعليق «حتى الأسرة المالكة لن تُترك وشأنها». وقالت الشرطة إن رشيد نفى في بادئ الأمر الاتهامات لكنه غير أقواله خلال محاكمته في محكمة وولوويتش كراون إلى مذنب وأقر بثلاث تهم منها المشاركة في الإعداد لعمل إرهابي والتشجيع على الإرهاب. وسيصدر حكم بحقه في 28 يونيو.

وذكر مدعون أن تدوينات رشيد وهو من منطقة نلسون في شمال غرب إنجلترا شملت أيضاً خريطة لشارع سيكس أفنيو في مدينة نيويورك الأميركية. وجاء في التعليق المصاحب للخريطة «موكب الهالوين في نيويورك. هل أعددتم العدة؟ بدأ العد العكسي».