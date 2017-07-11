مسلحون يقتلون مسؤولاً كبيراً في الشرطة الباكستانية

إسلام آباد (وكالات)

قتل مسلحون مسؤولا كبيراً في الشرطة الباكستانية وثلاثة شرطيين آخرين كانوا يحرسونه في مدينة كويتا أمس في هجوم أعلنت طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش» المسؤولية عنه. وقال محمد سلطان الضابط بالشرطة في كويتا إن أربعة مسلحين على دراجات نارية نفذوا الهجوم على مفوض الشرطة مبارك شاه (56 عاماً) أثناء توجهه إلى مكتبه في سيارته. مضيفاً أن شرطياً خامساً أصيب بجراح بليغة.

وأعلن متحدث باسم فصيل جماعة الأحرار التابع لطالبان الباكستانية المسؤولية عن الهجوم. كما أعلن «داعش» هو الآخر مسؤوليته. وتتسابق الجماعتان الإرهابيتان بتبني أعمال القتل.