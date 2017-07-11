مطالبة فلسطينية بضم المساجد الأثرية إلى المناطق المحمية

رام الله (د ب ا)

طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف إدعيس، أمس، المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو»، بضم المساجد، خاصة الأثرية منها، للمناطق المحمية تحسباً للأطماع الإسرائيلية الساعية لطمس الهوية والتاريخ الفلسطيني. جاء هذا خلال تفقد الوزير لمسجد عمر بن الخطاب الأثري في قلقيلية، بعدما تعرض لاقتحام من قبل الاحتلال، فيما قام علماء أثار بفحص الأساس القديم للمسجد فجر الأربعاء.

وجاءت المطالبة الفلسطينية بعد أقل من أسبوع على إعلان منظمة اليونيسكو إدراج المدينة القديمة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.