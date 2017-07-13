حرس الحدود التركي يردي ثلاثة سوريين

عواصم (وكالات)

قتل 3 مدنيين سوريين أمس، بنيران حرس الحدود التركي خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما قال وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، قبيل ختام جولة محادثات السلام السورية في جنيف، إن مفاوضي الحكومة والمعارضة يمكنهم قريبا إجراء محادثات مباشرة وجها لوجه لأول مرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بمقتل ثلاثة مدنيين سوريين بنيران حرس الحدود التركي موضحاً في بيان صحفي إن هذا الأمر يرفع إلى 233 عدد القتلى السوريين الذين سقطوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الجانب التركي، هربا من العمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم منذ مطلع العام الماضي وحتى أمس.

وحسب المرصد، يأتي ذلك بالتزامن مع معاودة القوات التركية قصفها مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مستهدفة قرية كفر انطوان ومنطقتي كفر ناصح وتل رفعت بريف حلب الشمالي، مما تسبب في مقتل 5 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين.

سياسيا، قال وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس، قبيل اختتام جولة محادثات جنيف السابعة، إن مفاوضي الحكومة السورية والمعارضة يمكنهم قريبا إجراء محادثات مباشرة وجها لوجه لأول مرة.