البدانة محفز رئيس للشراهة والتدخين!

ليون (رويترز)

بالرغم من أن التدخين ارتبط طويلاً بالنحافة، إلا أن دراسة جينية أجريت مؤخراً، أفادت بأن قابلية تراكم دهون إضافية في الجسم، خاصة في منطقة الخصر، ترتبط باحتمالات أن يصبح المرء مدخناً.

وكتب الباحثون في دورية (بي.إم.جيه) أن هذه النتيجة قد تكون مؤشراً على أن الدهون الزائدة في الجسم تؤثر على احتمالات البدء في التدخين وعلى معدل التدخين، أو قد تكون مؤشراً على احتمال وجود أصول جينية مشتركة بين الرغبة في الإفراط في الأكل والرغبة في التدخين.

وكتب فريق الدراسة الذي قاده روبرت كاريراس توريس من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في ليون بفرنسا «تؤكد هذه النتائج دور السمنة في بدء التدخين والتوقف عنه، وهو ما قد يكون له تبعات على تدخلات الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من هيمنة عوامل الخطر المهمة تلك»، وحلل الباحثون بيانات حصلوا عليها من البنك الحيوي (بيوبنك) البريطاني واتحاد التبغ وعلم الوراثة لأكثر من 450 ألف شخص من أصل أوروبي.

وتتضمن قاعدة البيانات معلومات جينية وطبية وأخرى عن نمط الحياة لمشاركين متطوعين، وأشار الباحثون إلى أن دراسات سابقة ربطت بالفعل بين تنوعات جينية وكل من السمنة والتدخين، واقترحت أن شكلاً معيناً من هذه التنوعات الجينية يزيد من ضعف الأشخاص أمام «سلوك إدماني» للإفراط والشراهة في الأكل وللتدخين.