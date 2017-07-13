محافظ سقطرى يشيد بدعم الإمارات لتعزيز قوات الأمن

سقطرى (الاتحاد)

أشاد محافظ أرخبيل سقطرى، أحمد عبد الله، بما وصلت له الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة من تحسن، في ظل الجهود والمساندة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الأمن والجيش في سقطرى، مشيراً إلى الدعم الإماراتي الكبير للقوات المسلحة والتعزيز اللوجستي في الجانب الدفاعي في الأرخبيل. وقال: «إن هناك دفعات تم تدريبها وتأهيلها بمساندة الأشقاء في الإمارات، ضمن الجهود الرامية للارتقاء بمستوى القوات الأمنية والعسكرية في حماية المحافظة، وتعزيز الاستقرار فيها».

جاء ذلك خلال تفقده أمس اللواء أول مشاة بحري ولقائه قائد اللواء العميد ركن محمد علي الصوفي وعدد من القيادات العسكرية في اللواء.

وقال الصوفي: «إن الأشقاء في الإمارات يبذلون جهوداً كبيرة ومكثفة نحو بناء وحدات عسكرية جديدة تكون صمام أمان لهذه المحافظة، وتساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المختلفة».

وتبنت الإمارات خطة لتأهيل وتدريب 700 جندي من أبناء سقطرى، بهدف إدماجهم في السلك العسكري، وإشراكهم في الخطط الرامية لحماية وتأمين المحافظة.

كما قدمت مساعدات عسكرية تضمنت 80 طقماً عسكرياً، و6 شاحنات نقل للمياه، وسيارتي إسعاف عسكري، بالإضافة إلى مساعدات أخرى في قطاع الشرطة والأمن العام، للنهوض بهذه القطاعات المهمة بالمحافظة.