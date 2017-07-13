رابطة الكتّاب الأردنيين تنظم مهرجاناً للشعر العربي

محمود عبد الله (أبوظبي)

تستضيف مدينة جرش الأثرية في 20 الجاري، فعاليات النسخة 32 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، مركزة هذه المرة على الشعر والشعراء الأردنيين والعرب، من خلال «مهرجان الشعر العربي»، الذي تنظمه رابطة الكتاب الأردنيين، والذي يشتمل على جملة من الأمسيات الشعرية والحوارية وندوة فكرية عن الشاعر الراحل «حبيب الزيودي».

تفتتح أمسيات مهرجان الشعر العربي، في 23 الجاري، على المسرح الشمالي في المدينة الأثرية، ويشارك في الافتتاح شعراء من الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات والكويت وتونس وسلطنة عمان، وفي ختام أمسية الافتتاح يعلن عن أسماء الفائزين في جوائز رابطة الكتاب الأردنيين، وهي: جائزة حبيب الزيودي للشعر بدعم من المركز الثقافي الملكي، وجائزة خليل السكاكيني لأدب الأطفال، وجائزة سامح الرواشدة للدراسات النقدية.

برنامج المهرجان متنوع وحافل بالفكر والحوار والثقافة، ويتضمن ثماني أمسيات شعرية من بينها أمسية خاصة لشاعرات عربيات وأردنيات في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 25 الشهر الحالي، فيما تقام باقي الأمسيات في مقر الرابطة في العاصمة عمّان.

يشارك في أمسيات المهرجان الشعراء: حيدر محمود، الدكتور صلاح جرار، عبد الناصر صالح، سمير درويش، محمد البغيلي، خالد الوغلاني، موسى حوامدة، عمر شبانة سلطان الزغول، قيس قوقزة، ظبية خميس، روضة الحاج، فيوليت أبو الجلد، مها العتوم، سمير عطية، زكريا الزغاميم، علي شنينات، عمر أبو الهيجاء، علاء العرموطي، ميسون أبو بكر، مازن شديد، حارث أبو سليم، حسن البوريني، فريد سرسكـ سعيد الصقلاوي، وهاشم الجحدلي، يوسف عبد العزيز، غازي الذيبة، أحمد أبو سليم. عبدالرحمن موكلي محمود فضيل التل، أمين الربيع، مريم الصيفي، راشد عيسى، محمد مقدادي، عبدالله أبو شميس، عارف عواد هلال، وعطاف جانم.

كما تقيم رابطة الكتاب الأردنيين، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومهرجان جرش، ندوة بعنوان «حبيب الزيودي شاعراً»، ضمن فعاليات مهرجان جرش في 30 من الجاري، وتتضمن جلستين: الأولى تخصص لأوراق بحثية، ويديرها د. زياد أبولبن، ويشارك فيها النقاد: د. ناصر شبانة، ود. عبدالرحيم مراشدة، ود. محمد السعودي. في حين خصصت الجلسة الثانية لمجموعة من الشهادات، ويديرها د. عطاالله الحجايا، ويشارك فيها: د. صبري ربيحات، ود. مخلد الزيودي، فيما يقدم لؤي أحمد قراءات من شعر الراحل حبيب الزيودي.