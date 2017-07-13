سلطان يحقق الانتصار الرابع

دبي (الاتحاد)

واصل الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان تألقه في بطولة نايدورف للشطونج المقامة حالياً بالعاصمة البولندية وارسو، والتي يشارك فيها منتخبنا بجميع المراحل على هامش المعسكر الخارجي الذي نظمه الاتحاد في مدينة وارسو، وأحرز سلطان فوزه الرابع على التوالي على حساب البولندي داميان سويلسكي ضمن المجموعة الثانية، ويلعب لقاء الصدارة في الجولة الخامسة أملم البولندي باول كاسبركيوزك.

وفاز أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني على البولندي زيمويت أوسلينسكي رافعاً رصيده إلى 2.5 نقطة من 4 جولات، وحقق أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق فوزه الثالث على البولندي لوكاس زاليسكي ضمن المجموعة الأولى المخصصة للرجال، رافعاً رصيده إلى 3 نقاط من 4 جولات، كما فاز الأستاذ الدولي عمر نعمان على أستاذة الاتحاد الدولي البولندية جوليا أنتولكا، ورفع رصيده إلى 2.5 نقطة، كما تفوق أستاذ الاتحاد الدولي جاسم عبدالرحمن على البولندي لوكاس دومانسكي ليحصد النقطة الثانية، ويأتي ذلك بعد خسارة اللاعبين الثلاثة في الجولة الثالثة.

في المقابل خسر أستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى في الجولة الرابعة من نفس المجموعة أمام الألماني إيمي نازويسكو، وتجمد رصيده عند نصف نقطة، وخسر المرشح الدولي عمران الحوسني لقاءه أمام البولندي أستاذ الاتحاد الدولي ماركيوس جيرزي، وتوقف رصيده عند نقطتين، وحققت المرشحة الدولية وافية المعمري الفوز على زميلها سالم أحمد سالم، وخسرت وديمة الكلباني أمام البولندي أندريزج كوروسكي، وتعادلت عائشة المعيني مع البولندي يان سيكورسكي.