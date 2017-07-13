تأجيل «خليجي شباب السلة» إلى فبراير 2018

رضا سليم (دبي)

قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون الخليجي، تأجيل البطولة الخليجية السابعة عشرة للشباب تحت 17 عامًا، والمؤهلة إلى نهائيات بطولة آسيا المقبلة، المقرر أن تحتضنها البحرين من 4 إلى 11 أغسطس المقبل، إلى فبراير 2018 على أن تحتفظ البحرين باستضافة الحدث الخليجي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة التنظيمية، وحضره عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة وعضو اللجنة التنظيمية، لمناقشة مصير البطولة، في ظل الظروف الراهنة في المنطقة، خاصة أنها مؤهلة للمشاركة في النهائيات الآسيوية.

ومن المقرر أن يصدر القرار الرسمي بالتأجيل وإرسال خطاب رسمي للاتحادات الخليجية لإشعارها بقرار التأجيل، وذلك بعد اعتماد محضر الاجتماع من قبل رئيس اللجنة التنظيمية والأمين العام للجنة.

وأكد أعضاء اللجنة التنظيمية أن البطولة سوف تحتفظ ببطاقاتها المؤهلة عن المنطقة الخليجية للمشاركة في النهائيات الآسيوية لكرة السلة، وجاء القرار ليمنح الاتحادات الخليجية فرصًا مبكرة لتعديل برامجها الإعدادية للبطولة، خاصة أن جميع المنتخبات بدأت الدخول في مراحل التحضير الأخيرة.

ويعد تأجيل البطولة الخليجية للسلة الحالة الثانية، امتثالاً لمقاطعة الإمارات والبحرين والسعودية لقطر، ، وكانت الأولى تأجيل بطولة الخليج لناشئ اليد، التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات من 20 إلى 26 أغسطس المقبل، وتتجه كل البطولات الخليجية للتأجيل أو الإلغاء الفترة المقبلة، خاصة البطولات التي كان من المفترض أن تقام في قطر.

وكان الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، قد استقبل أعضاء اللجنة التنظيمية المشاركين في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مملكة البحرين، وأكد حرص بلاده على احتضان الأشقاء، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه اللجنة التنظيمية الخليجية في تطوير اللعبة.