ملعب «نيوهام سنتر» خارج الخدمة

لندن (الاتحاد)

قررت اللجنة المنظمة إغلاق ملعب نيوهام ليجر سنتر إلى إشعار آخر، بعد أن شهد حادث سقوط مقطع الرمي على رأس عبدالله حيايي، مما أدى إلى وفاته في الحال، بعد أن ظلت المنتخبات التي وصلت إلى لندن مبكراً تجري حصصها التدريبية عليه.

من ناحية أخرى، يظهر المصري أيمن محمد علي مدرب مريم المطروشي والمرحوم عبد الله حسن حيايي وعائشة الخالدي وعبدالله محمد المسباحي، لأول مرة مع منتخبنا، والذي سبق أن درب المنتخبين المصري والكويتي، حيث يسعى من أجل ترك بصمة كمدرب في «مونديال لندن» بعد النجاحات التي حققها كلاعب أولمبي بعد حصوله على الميدالية الفضية في «بارالمبية» برشلونة عام 92 في دفع الجلة ليكرر مشهد الإنجاز الأولمبي بحصوله على برونزية القرص في «بارالمبية» أتلانتا عام 96.