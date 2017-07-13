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دقيقة صمت على «روح الفقيد حيايي»

سارة السناني تحمل علم الإمارات في افتتاح «بارالمبية» ألعاب القوى
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تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017

أسامة أحمد (لندن)

 ترفع، مساء اليوم، سارة السناني بطلتنا الأولمبية علم الإمارات في افتتاح النسخة الجديدة لكأس العالم بلندن، بمشاركة 1074 لاعباً ولاعبة من 92 دولة يتنافسون على ألقاب «المونديال» الذي يستمر حتى 24 من يوليو الجاري، بوجود نخبة من أبطال العالم في «أم الألعاب»، حيث قررت اللجنة المنظمة أن يقف الجميع دقيقة صمت، ترحماً على روح عبدالله حيايي لاعب منتخبنا.

 وحققت سارة، التي فازت ببرونزية دفع الجلة في فئة «أف 33 في «ريو 2016»، أول إنجاز لابنة الإمارات في تاريخ مشاركة الرياضة النسائية في الألعاب البارالمبية.

وبذلت إدارة البعثة خلال الساعات الماضية جهوداً كبيراً من أجل إخراج اللاعبين من دائرة الحزن، بعد الصدمة التي تعرض لها «أصحاب الهمم» في لندن بوفاة عبدالله حيايي لاعب منتخبنا، بعد سقوط مقطع الرمي عليه أثناء التدريب بملعب نيوهام ليجر سنتر.

 ويسعى «أصحاب الهمم» الذين يبدأون مشوارهم صباح اليوم، على الرغم من الأجواء المحزنة والصدمة الكبيرة من أجل خوض التحدي الجديد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في النسخة الماضية لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في «ريو»، حيث يسعى أبطال «أم الألعاب» من أجل ترك بصمة في مونديال لندن.

 وستكون ضربة بداية مشاركة «أصحاب الهمم» اليوم عن طريق سارة القبيسي ونورة الكتبي في «رمى الصولجان»، وعادل البلوشي وفهد محمد 100 متر. ... المزيد
     
 

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