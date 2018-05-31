«الفرني».. ركيزة السفرة الإماراتية

خولة علي (دبي)
لا تحلو السفرة الرمضانية، من غير طبق «الفرني»، الذي له من الذكريات الجميلة في المطبخ الإماراتي، كونه أحد أشهر أنواع الحلويات قديما، نظراً لسهولة أعداده وتوافر مقاديره، وسعي الأمهات قديما إلى إضافة بعض الاطباق المحلاة على السفرة الإماراتية البسيطة وقت ذاك، وبالرغم من توافر أشهى الأطباق من الحلويات التي جلبت من ثقافات مختلفة في وقتنا الحالي، إلا أن طبق حلوى الفرني ما زال يتربع على قائمة الحلويات في السفرة الإماراتية، نظرا لمذاقه الشهي وخفته ومكوناته البسيطة الذي لا يخرج من إطار الأرز والحليب، وبعض المنكهات الذي اشتهر به المطبخ الخليجي والإماراتي على وجه الخصوص.
ذكريات قديمة
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طريقة سهلة
وحول طريقة إعداده، تقول منيرة: هي خطوات بسيطة وسريعة، بحيث يوضع الماء في قدر على النار، ويترك حتى الغليان، ثم يضاف إليه السكر ويحرك حتى يذوب تماما، ويضاف حليب البودرة، ويحرك حتى الذوبان، ومن ثم يضاف مسحوق الأرز، ويحرك الخليط بشكل مستمر حتى لا يتكتل، وأخيرا تضاف المنكهات، ومنها الهيل والزعفران وماء الزهر، ويحرك الخليط جيدا، حتى نحصل على مزيج ذي قوام غليظ نوعا ما. وتوزع في أطباق التقديم وتزين بالفستق المطحون أو جوز الهند وهذه الخطوة اختيارية، ويمكن تناوله وهو ساخن أو بارد. ويحلو تناول هذا الطبق بعد صلاة التراويح، حيث تفتح أبواب الزيارات، حتى وقت السحور، ويجتمع الأصدقاء والأحباب، ولينعشوا جلساتهم بالأطباق الرمضانية، وليطوق المكان بروح التسامح والمحبة.