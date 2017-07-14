«زايد للإسكان»: إنشاء 2732 فيلا جديدة للمواطنين في الفجيرة وخورفكان وكلباء

السيد حسن (الفجيرة)

بلغ عدد المساكن التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان للمواطنين في إمارة الفجيرة ومدن إمارة الشارقة خورفكان وكلباء ودبا الحصن، 2732 بيتاً، حيث يتم تنفيذ 119 بيتا جديداً في الفجيرة، و47 بيتاً في كلباء، و37 بيتاً في خورفكان.

وقالت جميلة محمد خلفان الفندي مدير عام البرنامج: «يسعى البرنامج إلى تلبية طلبات القروض والمنح كافة بشكل عاجل ودون أي تأخير، حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتماد الدعم السكني لها، ووفق التعديلات الجديدة فإن البرنامج يخول المواطن المستفيد من اختيار التصاميم المناسبة لبيته، وكذلك حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري».

وكان برنامج زايد للإسكان قد انتهى مؤخراً من تشييد أكثر من 380 بيتاً في خورفكان وكلباء والفجيرة، وتم تسليم هذه البيوت إلى مستحقيها، ما يساهم في استقرار الأسر المواطنة.

وذكرت مدير عام برنامج زايد للإسكان أن المستفيد الحاصل على دعم مالي، بإمكانه استخدام مبلغ الدعم السكني في صيانة أو توسعة أو إنشاء أو شراء أكثر من مسكن واحد، إذا اقتضت ظروفه العائلية ذلك، ولا يجوز استخدام الدعم المالي لغرض الصيانة أو التوسعة، إذا كان المسكن محل هذه الأعمال غير صالح بذاته للسكن، ويجوز في حالات معينة أن يقوم البرنامج ببناء مسكن للمستفيد الحاصل على دعم مالي على أرض يملكها، على أن يتحمل سداد أي مبالغ تزيد على مبلغ الدعم.

و قالت الفندي إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ الدعم المالي، فعلى طالب الدعم المالي أن يلتزم بتوفير المبلغ الزائد.

و أوضحت مدير عام برنامج زايد للإسكان، بأن كل مستفيد صدر له قرار بحصوله على دعم مالي، وتأخر عن البدء في إجراءات الاستفادة منه خلال سنة من تاريخ نشر القرار في وسائل الإعلام، يسقط حقه فيها وإن رغب بعد ذلك في الحصول على دعم مالي، فعليه أن يتقدم بطلب جديد.