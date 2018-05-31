أحمد صالح.. وافد جديد على الشاشة الفضية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يؤكد الممثل الشاب أحمد صالح، الذي يشارك في بطولة أولى تجاربه الدرامية «البشارة»، الذي يعرض حالياً على شاشة «الإمارات»، أن للنجاح في المسلسلات التلفزيونية طعماً خاصاً لم يذقه بعد نجاحه السينمائي، لافتاً إلى أن وقوفه أمام جابر نغموش إضافة كبيرة له، كونه «مدرسة خاصة ونجم الإمارات الأول في عالم الكوميديا»، تعلم منه الكثير خلال تصوير مشاهد العمل.

أيدٍ أمينة

ويقول صالح لـ«الاتحاد» إنه حاول قدر الإمكان أن يظهر قدراته التمثيلية، خصوصاً أنه يقف أمام قامة فنية كبيرة.

ورغم النجاح الكبير، الذي حققه في السينما من خلال سلسلة أفلامه الكوميدية «ضحي»، فإن صالح يؤكد أن النجاح في الدراما مختلف. ويقول: «المشاركة في الدراما كان أمراً مرفوضاً بالنسبة لي في السابق، حيث اعتذرت عن بطولة الكثير من الأعمال في سبيل التركيز على السينما، لكن عندما عرض علي المخرج راكان مسلسل «البشارة» وافقت عليه من دون تردد، لأسباب كثيرة، أولها أنني ألعب بطولة مشتركة مع القامة الفنية جابر نغموش، الذي حقق نجاحات وإنجازات درامية من خلال مسلسلاته التي قدمها خلال مسيرته الفنية في رمضان، ونالت نجاحاً وانتشاراً كبيرين مثل «طماشة»، إلى جانب القصة المميزة والإخراج المحترف وأبطال العمل ككل، وبعد أن حققت أولى حلقات العمل نجاحاً ونسبة مشاهدة عالية شعرت بأن النجاح في الدراما له طعم خاص».